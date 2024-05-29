Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni eğitim müfredatının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yargılanması gerektiğini söyledi. Özdağ, müfredatta Cumhuriyet, Atatürk ve laiklik gibi kavramların yer almadığını ve siyasal İslam amacına hizmet ettiğini iddia etti.

29.05.2024 12:21
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni eğitim müfredatıyla ilgili " Yusuf Tekin, Milli Eğitim Temel Kanunu'nu ve Anayasa'yı çiğnemektedir. Sivil toplum kuruluşu dediği tarikatlarla Milli Eğitim arasında iş birliği yapıp bu anlayışı Türk milletine dayatmaya çalışarak anayasal suç işlemeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak açıklanan yeni müfredat modelinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmasına tepkiler sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, müfredatın geri çekilmesi çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Bu müfredat Anayasaya aykırıdır"

"İçinde Cumhuriyet'in olmadığı, içinde Atatürk'ün olmadığı, içinde laikliğin olmadığı bir eğitim programı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırıdır. Anayasa'ya aykırıdır. İçinde vatandaş ve yurttaş kavramının yer almadığı, içinde sorgulayan öğrenci ve gençliğin bulunmadığı bir müfredat olmaz. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' dediğiniz çağ dışı bu yeni müfredatta 'fıtrat, cihat' gibi kavramları, epistemoloji, ontoloji gibi süslü ama boş kelimelerle zihninizdeki siyasal İslam amacına ve 85 milyonluk dinamik Türk milletine dayatamazsınız. Türk gençliği Yusuf Tekin zihniyetini ezecek."

"MEB bakanı yargılanacaktır"

"Yusuf Tekin, Milli Eğitim Temel Kanunu'nu ve Anayasa'yı çiğnemektedir" diyen Özdağ, "Sivil toplum kuruluşu dediği tarikatlarla Milli Eğitim arasında iş birliği yapıp bu anlayışı Türk milletine dayatmaya çalışarak anayasal suç işlemeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Milli Eğitim Bakanı yargılanacaktır - Son Dakika

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