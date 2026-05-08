Ümit Özdağ Üsküp'te Temaslarda Bulundu

08.05.2026 23:59
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Üsküp'te Türk toplumu ile bir araya geldi ve çeşitli ziyaretler yaptı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk Demokrasi Partisi ve Türk Hareket Partisi yetkilileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulundu. Özdağ ve beraberindeki parti heyedi, Kuzey Makedonya programı kapsamında; Tefeyyüz İlkokulu, Türk Demokrasi Partisi (TDP), Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (MATÜSİTEB) ve Şinasi Baki Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

Özdağ, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u ziyaret etti. Türk Hareket Partisi ve Yeniyol Kültür Güzel Sanatlar Derneği'ne ziyaretler gerçekleştiren Özdağ, Üsküp'te Türk gençleri ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

