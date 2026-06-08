UMKE Gönüllülerinden Zor Tatbikat - Son Dakika
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UMKE Gönüllülerinden Zor Tatbikat

UMKE Gönüllülerinden Zor Tatbikat
08.06.2026 13:12
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Giresun'da UMKE gönüllüleri, zorlu koşullarda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Giresun'un Kulakkaya yaylasında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri ormanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen tatbikat ve eğitim kampı ile sahadaki profesyonellik ve dayanıklılığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Karadeniz'in sarp, dağlık ve yoğun ormanlık arazi yapısı göz önünde bulundurularak kurgulanan kampta, UMKE gönüllüsü olmak için eğitime katılan 21 kursiyer, 3 gün boyunca doğada afet barınma çadırlarında konakladı.

Kursiyerler, açlık, yorgunluk ve uykusuzluk gibi fiziksel ve psikolojik şartlar altında, gece ve gündüz karşılaşılabilecek medikal kurtarma senaryosuna karşı eğitildi.

Eğitim boyunca katılımcılara, en zorlu coğrafyada görev yapabilmeleri konularında bilgiler verildi.

Gönüllüler, tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda mantar toplayan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu meydana gelen çoklu yaralanma vakasına müdahale etti.

Sarp arazi ve sık orman örtüsüne rağmen zorlu arazi şartlarında yaralılara ilk medikal müdahaleyi yapan UMKE timleri, sedye taşıma teknikleriyle yaralıların güvenli alana tahliyelerini gerçekleştirdi.

Kamp ve tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Giresun, Sağlık, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel UMKE Gönüllülerinden Zor Tatbikat - Son Dakika

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