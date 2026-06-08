Karşıyaka'ya başkan aranıyor - Son Dakika
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Karşıyaka'ya başkan aranıyor

Karşıyaka\'ya başkan aranıyor
08.06.2026 21:07
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İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka’da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula 3 gün kalmasına rağmen henüz bir başkan adayının çıkmaması, yönetimin kayyuma kalma tehlikesini gündeme getirdi.

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da aday çıkmazsa yönetimin kayyuma kalma tehlikesi yaşanacak. 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurula 3 gün kala halen başkan adayı bulunamadı. 

KARŞIYAKA'YA BAŞKAN ARANIYOR

İsmi aday olabileceği şeklinde geçen Emrah Akman'ın göreve talip olması için doğru zaman olmadığını sanal medya hesabından duyuran Eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, en doğru ismin eski yöneticilerden Alp Avni Yelkenbiçer olduğunu söyledi. Alp Avni Yelkenbiçer de Copcu'ya yine sanal medyada Karşıyaka başkanlığı görevinin kendisine yakıştırılmasının büyük onur olduğunu ancak Kerem Copcu liderliğinde oluşturulacak yönetimde görev alabileceğini duyurdu.

KAYYUMA YİNE CİCİBAŞ FORMÜLÜ İHTİMALİ

Göreve talip olan hiçbir ismin çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda eski başkan İlker Ergüllü'nün ancak Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın birlikte hareket etme isteği olursa kıramayacağı öğrenilmişti. Başkan Aygün Cicibaş ise 6222 cezası kalkmasına rağmen aday olmayacağını duyurmuştu. Seçim gününe kadar aday çıkmazsa geçen yıl olduğu gibi yine Cicibaş başkanlığında liste oluşturulması ihtimali konuşulmaya başlandı. Aygün Cicibaş geçen yaz kulübün kayyuma kalmaması için son gün başkanlığa adaylığını koymuştu.

TARAFTARDAN SANCAK'A TEŞEKKÜR

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka’nın ligde kalmasına büyük destek vermesine rağmen yeni sezon öncesi isim sponsorluğuna mesafeli bakan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın katkılarını taraftarlar unutmadı. Karşıyaka camiası, genel kurul öncesi Mesut Sancak'ın takıma sponsor olup olmayacağını merakla beklerken, taraftarlar Sancak Ailesi'ne katkıları için teşekkür mesajı yayınladı. Önceki yıllarda da Karşıyaka'nın FIFA'daki önemli borç dosyalarını kapatarak futbol takımının puan silme ve küme düşürülme cezası almasının önüne geçen Sancak Ailesi'ne teşekkür eden Karşıyakalılar, desteklerin sürmesini temenni etti. Karşıyaka camiası kongre öncesi Sancak Ailesi'yle yeniden görüşmeye çalışıyor.

BÜYÜKKARCI: YÖNETİCİLİK DEFTERİNİ KAPATTIM

Karşıyaka'da 5.5 yıl başkanlık yapan Turgay Büyükarcı, isminin bir takım oluşumlar içinde yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp yöneticiliği defterini kapattığının altını çizen Turgay Büyükkarcı, "Son günlerde ismimin bazı kişilerle birlikte anılması ve çeşitli değerlendirmelere konu edilmesi şahsımı derinden üzmüştür. Hayatım boyunca onurun, karakterin ve vicdanın her türlü makamdan ve unvandan daha değerli olduğuna inandım. Bu nedenle Karşıyaka’nın değerleriyle bağdaşmayan hiçbir anlayışın yanında olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Kendimi yanlış algıların ve gereksiz tartışmaların bir parçası haline getirmemek adına daha önce aldığım kararı koruyor ve yöneticilik sayfamı kapattığımı bir kez daha ifade ediyorum. Bununla birlikte bilinmesini isterim ki Karşıyaka Spor Kulübü’ne olan sevgim, bağlılığım ve sorumluluk duygum dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve birikimi Karşıyaka’nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, iyi niyetle çalışan ve bu kulübün değerlerine sahip çıkan insanların yanında paylaşmaya her zaman hazır olacağım. Dileğim isimlerin değil Karşıyaka’nın konuşulduğu, kırgınlıkların değil birlikteliğin öne çıktığı, saygının, vicdanın ve ortak aklın yeniden hâkim olduğu bir kulüp ortamının oluşmasıdır" dedi.

Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya başkan aranıyor - Son Dakika

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