UMKE Personeli Afet Bölgelerindeki Deneyimlerini Anlattı - Son Dakika
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UMKE Personeli Afet Bölgelerindeki Deneyimlerini Anlattı

Yalova'da görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte afet bölgelerinde yaşadıkları deneyimleri anlattı. Türkiye'de deprem, sel, yangın gibi afetlerde gönüllü olarak görev yapan UMKE personeli, yardıma ihtiyacı olan insanların isimsiz kahramanları oluyor.

06.08.2024 17:50
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Yalova'da görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte afet bölgelerinde yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Türkiye'de deprem, sel, yangın gibi afetlerde gönüllü olarak görev yapan UMKE personeli, yardıma ihtiyacı olan insanların isimsiz kahramanları oluyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan afetlerde görev alan Yalova'daki UMKE personeli, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman hazır bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş, Yalova'daki UMKE personeli ziyaretinde, büyük fedakarlıkla zorlu bir eğitimden geçerek UMKE gönüllüsü olan sağlık çalışanlarının önemine değindi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere herkesin aynı ruhu benimsemesi gerektiğine vurgu yapan Karakuş, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bölgesel olarak afetlerin çok olduğu bir yerdeyiz. Geçen yıl yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş depreminde hizmet veren arkadaşlarımız UMKE gönüllüler ordusu, sağlıkçılar arasından çıkmış. Biz bu afette, sıkıntılı günlerde halkımıza nasıl sağlık hizmeti veririz, nasıl entegre oluruz, onların dilinden nasıl anlarız, onlara nasıl yardımcı oluruz, onları nasıl rahatlatırız noktasında önce kendilerini bir eziyet, iletişim, gönüllük kampına sokuyorlar ve eğitimlerini alıyorlar. İnsanların neler yaşayabileceğini ne sıkıntılar çekebileceğini önce hissediyorlar. Sağlıkçı olarak buna entegre olup ilk duydukları anda koşuyorlar."

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde 81 ilde, şu anda da 16 bin civarında UMKE gönüllüsü bulunduğuna dikkati çeken Karakuş, Yalova'da da yaklaşık 125 olan UMKE gönüllüsüne yenilerini katabilmek için eylül ayında eğitim programı başlatacaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından UMKE personeli yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

-"14 kişiyi sağ kurtarabilme şerefine nail oldum"

1999 yılındaki Marmara Depremi'ni yaşayan UMKE sorumlusu Mustafa Ülker, o günden sonra sağlık camiasına geçerek insanlara yardımcı olmak istediğini söyledi.

UMKE gönüllüsü olarak birçok yerde görev yaptığını belirten Ülker, "İlk olarak 2011 yılı aralık ayındaki Van depreminde görev aldım. Daha sonra İzmir depreminde görev yaptım. Çeşitli yangın ve sellerde görev aldım. En son yine Kahramanmaraş depreminde önce Adıyaman'da, daha sonra Kahramanmaraş'a, ardından Hatay'a 2 defa gidip oralarda görev aldık." şeklinde konuştu.

Samed Cem Alıcıoğlu ise 17 yıldır paramedik olarak görev yaptığını, 2016 yılında Sağlık Bakanlığına geçtiğini ve son 5 yıldır da UMKE gönüllüsü olarak görev yaptığını anlattı.

1999 Marmara Depremi'nde küçük bir çocuk olduğunu ve o zamanki görüntülerden çok etkilendiğini ifade eden Alıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı ben insanlara yardım etmeyi, kendime bir borç bildim. Hem ülkemize hem vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına depremde veya herhangi bir afette zarar görmüş, yardıma muhtaç kişilere yardım eli olabilmek adına UMKE gönüllüsü oldum. 112 olarak Elazığ ve İzmir depremlerine katıldım. UMKE olarak da en son Kahramanmaraş depreminde görev aldım. İlk günden itibaren bölgeye giden ekipteydim. Yaklaşık 9 gün sıcak alanda kaldım. 14 kişiyi, sağ kurtarabilme şerefine nail oldum. Bu iş gönüllük esaslı bir iş. Ben de gönüllü olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum."

Hemşire Ganime Köroğlu Oruç da "UMKE gönüllük işi. İnsanlara yardım etmek, onların zor anlarında yanında olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Onun vermiş olduğu gurur, onur çok farklı bir olay. Bunu yaşamak istedim. Bir nebze de olsa birilerine yardımımız dokunursa farklı bir duygu. Onun için UMKE personeli olmayı tercih ettim. Maraş depremi, daha önce sınırlarda bir çok yerde görevde bulundum." dedi.

Kaynak: AA

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