Umman açıklarında vurulan CAPE DAO'da yangın çıktı, 1 ölü, 27 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Umman açıklarında vurulan CAPE DAO'da yangın çıktı, 1 ölü, 27 kişi tahliye edildi

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Umman'ın Müsendem vilayeti açıklarında kaynağı belirsiz saldırıya uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı CAPE DAO adlı ticari gemide yangın çıktı, bir mürettebat hayatını kaybetti. Umman Donanması 27 kişilik mürettebatı tahliye etti; saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Umman'ın Hürmüz boğazı kıyısındaki Müsendem vilayeti açıklarında kaynağı belirsiz saldırının hedefi olan ticari bir gemide çıkan yangında bir mürettebatın hayatını kaybettiği, 27 kişinin tahliye edildiğini bildirildi.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Umman Donanmasının, ilgili yetkili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde Hürmüz boğazı kıyısındaki Müsendem vilayeti açıklarında Antigua ve Barbuda bayraklı "CAPE DAO" adlı ticari geminin mürettebatına yönelik bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Müsendem vilayetinden 2,5 deniz mili uzakta saldırıya uğrayan geminin makine dairesinde yangın çıkması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişilik mürettebatın tahliye edilerek gerekli tıbbi bakımın sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin vurulduğunu duyurmuştu.

Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti. İran, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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