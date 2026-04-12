Umman'dan ABD-İran Müzakerelerine Taviz Çağrısı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran'a ateşkesi uzatma ve müzakerelerin başarıya ulaşması için "acı verici" tavizler verme çağrısında bulundu.

Busaidi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Taraflara ateşkesi uzatma ve müzakerelere devam etme çağrısı yapan Busaidi, "Başarı, herkesin acı verici tavizler vermesini gerektirebilir. Ancak bu, başarısızlığın ve savaşın acısıyla kıyaslanamaz bile." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.