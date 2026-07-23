Umman'dan Kızıldeniz'de Gerilime Dikkat

Umman, Kızıldeniz bölgesindeki son gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiğini belirterek, "gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması" ve Yemen için siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Umman resmi ajansı ONA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "Umman, Kızıldeniz bölgesindeki durumla ilgili son gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekte olup, gerilimin tırmandırılmasından ve durumu kriz haline getirecek, seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atacak her türlü tehditten kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak siyasi süreci yeniden başlatma çağrısında bulunan Umman, Suudi Arabistan'ın yanı sıra "Yemenli taraflarla ve BM Yemen Özel Temsilcisi ile koordinasyon halinde çalıştığı" bilgisini verdi.

Husilerin, Suudi Arabistan'a "deniz ablukası" tehdidi

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.