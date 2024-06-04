Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali Başladı

Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali Başladı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali, çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla başladı. Festivalde interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da festivale katılarak çocukları salıncakta salladı ve simit ikram etti. Festival, 17 Temmuz'da Altınşehir Mahallesi'ndeki Kumru Parkı'nda sona erecek.

04.06.2024 15:33
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Ümraniye Belediyesince çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Arif Şimşek Parkı'nda yapılan festivalde birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Festivalde, interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço ve yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra ikram da yapıldı.

Festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukları salıncakta salladı ve simit ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Yazın geldiğini parklara gelip eğlenen çocuklarımızdan anlıyoruz. Ümraniye'mizde çocuk olmak bir başka. Her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

On beş gün boyunca ilçedeki farklı parklarda sürecek etkinlik, 17 Temmuz'da Altınşehir Mahallesi'ndeki Kumru Parkı'nda sona erecek.

Kaynak: AA

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