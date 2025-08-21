Ümraniye Belediyesinden gençlere model roket eğitimi

Ümraniye Belediyesi, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'nde, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla Model Roket Eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 yaş ve üzeri farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı 3 günlük eğitim programı, bilim meraklılarına roket bilimi hakkında kapsamlı bilgi ve uygulama imkanı sundu.

Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla zenginleştirilmiş içerikler sunulan programda, gençler 6 derste hem dijital ortamda hem de fiziksel olarak kendi roketlerini tasarlama ve fırlatma imkanı buldu.

Programın son günü yapılan roket fırlatma etkinliğinde ise hazırlanan modeller başarıyla uçurulurken, yarışmalarla en yüksek irtifa ve en estetik tasarıma sahip roketler ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak, geleceğin mühendislerini yetiştirmek adına böyle anlamlı eğitimleri önemsiyoruz. Düzenlediğimiz model roket eğitimiyle gençlerimizin hem teorik bilgilerini hem de uygulama becerilerini geliştirmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.