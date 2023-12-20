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Ümraniye'de 100 Bin Kişiye Hizmet Verecek Dev Otopark ve Meydan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de 100 Bin Kişiye Hizmet Verecek Dev Otopark ve Meydan Projesi Tanıtıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sondurak bölgesinde yer alan proje kapsamında 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve cami inşaatının yer alacağını duyurdu. Projenin 17 bin 943 metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceği ve 100 bin kişiye hizmet vereceği belirtildi. Ayrıca otoparkta oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonu da bulunacak. Proje kapsamında yenilenecek olan Sondurak Camisi ise 2 bin 537 kişiye hizmet verecek. Ümraniye Belediyesi, artan nüfus ve parklanma sorununa çözüm sağlamak amacıyla bu projeyle yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Ümraniye\'de 100 Bin Kişiye Hizmet Verecek Dev Otopark ve Meydan Projesi Tanıtıldı
20.12.2023 - 15:55,
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Ümraniye'de 100 bin kişiye hizmet verecek zemin altı katlı otoparkı ve meydan projesi tanıtıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, proje tanıtımında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sondurak bölgesinde yer alan projede 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve cami inşaatının yer aldığını belirtti.

İnşaat alanının 17 bin 943 metrekareden oluştuğunu ve projenin 100 bin kişiye hizmet vereceğini aktaran Yıldırım, otoparkta oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonunun da yer alacağını kaydetti.

Yıldırım, projenin bileşenlerinden biri olan Sondurak Camisi'nin de yenileneceğini, bodrum, harim, mahfil katlarının ve şadırvanın yer aldığı toplam inşaat alanı 1699 metrekareden oluşan caminin 2 bin 537 kişiye hizmet vereceğini söyledi.

Projenin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak artan nüfusla birlikte ortaya çıkan parklanma sorununa önemli ölçüde çözüm sağlamak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği ve bölgenin nefes alacağı yeni bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızın rahatlıkla ilerleyebilmesi için 26 yapı yıkılarak dönüşüm sürecini başlattık. İnşallah proje bittiğinde ilçemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

"İlçedeki yapı stokunun yüzde 70'ni depreme dayanaklı hale getirdik"

Yıldırım, ilçe genelinde kentsel dönüşüm projelerinin de devam ettiğini, ilçedeki yapı stokunun yüzde 70'ni depreme dayanaklı hale getirdiklerini belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar, 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde 100 bin lira değerindeki danışmanlık hizmetinin de ücretsiz verildiğini belirten Yıldırım, ilçe içerisinde toplam 56 bin bina bulunduğunu, tespitler neticesinde 300 riskli binanın yıkılmasının gerekli görüldüğünü dile getirdi.

Yıldırım, son 4 yılda evleri kentsel dönüşüme girenlere 74 milyon 774 bin lira kira yardımında bulunduklarını anlatarak, vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağladıklarını ve kiracılara ise tek seferde 7 bin lira taşınma desteği verdiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de 100 Bin Kişiye Hizmet Verecek Dev Otopark ve Meydan Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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