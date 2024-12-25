Ümraniye'de bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ümraniye İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama binada hasara neden olurken, patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Doğal Gaz Patlaması: Çok Sayıda Ekip Olay Yerinde - Son Dakika
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