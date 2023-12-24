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Ümraniye'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ümraniye'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de bulunan bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, yangının kömür sobasından çıktığı iddiasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ümraniye\'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
24.12.2023 - 11:49,
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Ümraniye'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cemil Meriç Mahallesi Çelebi Sokak'taki tek katlı halı yıkama atölyesinde yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin, kömür sobasından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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