Ümraniye'de otoparktan çaldıkları motosikleti silahlı saldırıda kullanmayı planladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da Ümraniye Tantavi Mahallesi'ndeki bir otoparktan motosiklet çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Yürütülen saha çalışmaları sonucu motosikleti çaldıkları belirlenen B.Y. (28) ile M.B. (36), 30 Haziran'da ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, çalıntı motosiklet bulunurken, sahte plaka takıldığı da belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 14 fişek ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin çaldıkları motosikleti silahlı saldırıda kullanmayı planladıklarını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Hırsızlık ve Silahlı Saldırı Planı - Son Dakika
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