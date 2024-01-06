 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı

Ümraniye'de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan, eski iş arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, ağır yaralı şekilde hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrasında şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilirken, yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ümraniye\'de kadına bıçaklı saldırı
06.01.2024 - 23:54,
Abone Ol

ÜMRANİYE'de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan, eski iş arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, ağır yaralı şekilde hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrasında şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilirken, yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Saldırganın elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ise yaralı şekilde gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Şüpheli ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları, şüphelinin 2 ay önce işten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BİR KADINA BUNU YAPMASI YANLIŞ

Olayın görgü tanığı Muhammet Öz, "Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şüpheli bıçağı kadının boynuna salladı. İkinci darbeyi atmaya çalışırken arkadaşımız tuttu. Bıçağı elinden aldık. Burada darbettik. Sonra polise teslim ettik. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Biz elimizden gelen vatandaşlık görevimizi yaptık. Kadın burada çalışan. Bizde burada yaşıyoruz. Görünce dayanamadık. Bir erkeğin kadına bunu yapması yanlış. Kadının durumu çok kritik. Damarına geldi, tehlikeli bölge. Biz hemen müdahale ettik. Bıçağı elinden alıp polise teslim ettik" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Saldırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı - Son Dakika


23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti

Son Dakika
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 00:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kadına bıçaklı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement