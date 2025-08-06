Ümraniye\'de Kömürlüğü Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

ÜMRANİYE'de tek katlı evin kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi, Kadı Sokak'ta bulunan tek katlı evin kömürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre; evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahta parçalarının yanmasıyla alevler kısa sürede büyüyerek tüm kömürlüğü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.