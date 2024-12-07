Ümraniye'de Motosiklet Kazası

Ümraniye'de kırmızı ışıkta geçerek tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi'nde seyreden ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek ana caddede ilerleyen tıra yandan çarptı.
Çarpma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.
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