Ümraniye'de Öğretmenlere Şiddet Olayına Eğitim Sendikalarından Tepki

Güncel

Ümraniye'de 2 öğretmenin bir öğrencinin ağabeyi tarafından darbedilmesine eğitim sendikaları tepki gösterdi.

Finanskent Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, Eğitim-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri bir araya geldi. Grup, burada "Öğretmene şiddeti lanetliyoruz" dövizi açtı.

Eğitim İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Kadir Toruş, yaptığı açıklamada, yıllarını eğitim öğretime adamış meslektaşlarının saldırıya uğramasını kınadı.

Öğretmenlerin, en güvende olmaları gereken yerde, odalarında yumruklu saldırıya uğradığını belirten Toruş, "Bunun durdurulması için yetkili makamlardan acilen önlem almalarını şiddetle talep ediyoruz." dedi.

Toruş, eğitim sendikaları ve emekçileri olarak öğretmenlere şiddet eylemlerinin karşısında duracaklarını ve tepkilerini demokratik yollarla göstereceklerini vurguladı.

Olay

Finanskent Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen İbrahim D, 9. sınıf öğrencisi kardeşinin sınıf tekrarı yapacağını iddia ederek tartışmaya başladığı öğretmenler Vedat K. ve Orhan B'yi darbetmişti. Şüpheli İbrahim D, çıkarıldığı hakimlikçe "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.