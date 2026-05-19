Ümraniye'de Okullar Arası Satranç Turnuvası
19.05.2026 10:21
Ümraniye'de düzenlenen satranç turnuvasında 400'den fazla öğrenci, strateji ve analiz becerilerini sergiledi.

ÜMRANİYE Belediyesi ile Ümraniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 'Okullar Arası Satranç Turnuvası', Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat geliştirme, planlama ve analitik değerlendirme becerilerine katkı sağlamak, sportif rekabet kültürünü teşvik etmek ve okullar arası sosyal etkileşimi güçlendirmek hedefiyle yapılan turnuvada 40 öğrenci ödül aldı

Yaklaşık 80 okul takımının ve 400'ün üzerinde öğrencinin katılım sağladığı organizasyonda; 'Minikler', 'Küçükler', 'Yıldızlar' ve 'Gençler' kategorilerinde toplam 10 farklı kategoride müsabakalar oynandı. Türkiye Satranç Federasyonu ve FIDE kurallarına göre düzenlenen turnuvada öğrenciler; strateji, dikkat, planlama ve analitik düşünme becerilerini ortaya koydu.

Gün boyu süren karşılaşmalarda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, turnuva boyunca centilmence ve heyecan dolu anlar yaşandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniye İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çamdereli ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Hakan Polat tarafından verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Satranç çok güzel bir oyun, zekanızı geliştiriyor, aklınızı kullanıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Böylece kötü alışkanlıklardan da kendinizi bertaraf etmiş oluyorsunuz. Devam diyorum çocuklar. Sizin arkanızdayız. Satranç oynayanlara her türlü desteğe devam diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

