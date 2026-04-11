Ümraniye'de Otomobil Yangını

Ümraniye'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Ümraniye geçişi Ataşehir istikametinde seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
