Ümraniye'de Park Halindeki Minibüste Yangın - Son Dakika
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Ümraniye'de Park Halindeki Minibüste Yangın

Ümraniye\'de Park Halindeki Minibüste Yangın

Kadosan Sanayi Sitesi'nde park halindeki minibüs alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

15.09.2024 17:14
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ÜMRANİYE Kadosan Sanayi Sitesi'nde park halindeki minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Dudullu, Kadosan Sanayi Sitesi, 1. Cadde'deki park halindeki minibüste çıktı. İddiaya göre park halinde bulunan 34 LJK 968 plakalı minibüsün elektronik kapı sistemi bir anda yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Minibüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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