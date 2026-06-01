Ümraniye'de Ücretsiz Sanat Eğitimi

Akademi Ümraniye, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanında vatandaşlara ücretsiz eğitim imkanı sunmaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ahşap gravür ve ahşap boyama branşlarında verilen eğitimler, her yaştan sanatseverin yoğun ilgisini görüyor.

Son 4 yıldır Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde verilen ahşap gravür eğitimleri kapsamında haftada iki gün düzenlenen dersler 09.30-16.00'da gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar, 8 ay süren eğitim programında ahşap gravür sanatının temel ve ileri düzey tekniklerini öğrenme fırsatı buluyor.

Yaklaşık 15 yıldır devam eden ahşap boyama eğitimlerinde ise ahşap yüzeylerin sanatsal tasarım ve boyama teknikleri konusunda kapsamlı bilgiler veriliyor.

18 yaşını dolduran herkesin faydalanabildiği eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.

Ücretsiz kursların kayıtları ise her yıl eylül ayında yapılıyor.

Sanata ve el becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan kurslar, hem mesleki gelişime destek oluyor hem de katılımcılara üretken ve verimli sosyal ortam sunuyor.