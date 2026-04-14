Ümraniye'de Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Ümraniye'de Yangın Söndürüldü

14.04.2026 12:19
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ümraniye'de, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi 1. Cadde'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve plastik üretimi yapılan 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

İtfaiye eri, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Güvenlik, Ümraniye, Ekonomi, İtfaiye, Olaylar, Dudullu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Yangın Söndürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Ümraniye'de Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Advertisement
