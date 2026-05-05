Ümraniye\'de Yaya Geçidinde Kaza

Kaza, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü savrulurken, kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye, araçlara yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otomobilin çarptığı anlar yer aldı.
