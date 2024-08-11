Ümraniye Nikah Sarayı'nın Yanındaki Otoparkta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ümraniye Nikah Sarayı'nın Yanındaki Otoparkta Yangın Çıktı

Ümraniye Nikah Sarayı\'nın Yanındaki Otoparkta Yangın Çıktı

Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta çıkan yangın, çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü.

11.08.2024 17:23
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Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta, çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları hortumla su sıkarak yangını söndürmek istedi. Alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek bölgeden uzaklaştırdı.

Ağaçların yanındaki tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.

Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Park halindeki aracı yangında hasar gören Yaşar Şahin, "Bir yakınımın nikahındaydık, geldiğimizde araba bu haldeydi. Çalılıklardan yangın çıkmış ama muhtemelen sigara izmariti atmışlar. Nikah Sarayı'nda marketin önü diye anons edildi. Marketin önü diye duyunca oralı olmadım. Nikah bitip dışarı çıktığımda dumanları gördüm. Araçta çok büyük bir hasar yok." diye konuştu.

Geldiğinde yangının yeni başladığını ifade eden Veysel Yarıcı da "Bir arkadaşın sigara attığı söyleniyor ama kimin attığı belli değil. Daha sonra alevler yükselince buradaki görevliler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştılar. Daha sonra itfaiye geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Nikah Sarayı'nın Yanındaki Otoparkta Yangın Çıktı - Son Dakika

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