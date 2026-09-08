Ümraniye TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Ümraniye TEM Otoyolu\'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan kimse bulunmazken, araçlarda hasar oluştu ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin aniden yavaşlaması üzerine arkadan gelen araçlar otomobile çarptı. 52 AGK 133 ve 34 AS 5353 plakalı 2 otobüs ile 34 UD 4477 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen otomobilin karıştığı zincirleme kazada araçlarda hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Ankara, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:21:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement