Umut Akdoğan Aksaray'da Yurttaşlarla Buluştu

19.05.2026 15:23
CHP'li Umut Akdoğan, Aksaray'da vergilendirme tartışması ve yoksulluk hakkında vatandaşlarla sohbet etti.

(AKSARAY) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve beraberindeki heyet, Aksaray'da yurttaşlarla buluştu. Akdoğan ve yurttaşların gündeminde, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşinin "fakirlik belgesi" almasına ilişkin ortaya çıkan belgeler vardı. Bir vatandaş, "Bayramda bir tane koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. CHP yazın gönderin evine" dedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi adına "fakirlik ilmuhaberi" düzenlenmesine ilişkin konuşan Akdoğan'ın, "Biz de yardım toplayalım diye geldik. Milletvekili arkadaşım yoksulluğa düşmüş. Şu kadere bak, Vekilin hanımının üç kardeşi varmış, üçü de yoksulmuş. Vekilin karısı da yoksulmuş kızı da yoksulmuş" sözleri üzerine yurttaşlar, "Emekliler yardım eder. Bize (fakirlik belgesi) lazım değil. Vekillerimize lazım" dedi.

Başka bir yurttaş ise Akdoğan'la yaptığı sohbet sırasında, "Aksaray milletvekili, ismi önemli değil. Bir tane bayramda koyun göndermeniz lazım ona. Bu sene koyununuzu oraya gönderin. CHP yazın gönderin evine" dedi.

UMUT AKDOĞAN, AK PARTİ'Lİ ZANNEDİLDİ

Bir yurttaş ise CHP'li Umut Akdoğan'ı, AK Parti Milletvekili zannederek, AK Parti'li vekillerin sokaklarda olmamasını eleştirdi. Vatandaşın, "Aksaray niye kaybediyor biliyor musun? Bak bugün çıktınız. Bu zamana kadar çıktınız mı hiç? AK Parti'yi ben de seviyorum. Arada sırada gelin, halkla görüşün diyorum" sözleri üzerine Akdoğan, "Sen AK Parti'li vekillere söylüyorsun. Sokağa çıkmayanlar AK Parti milletvekilleri. Sen beni AK Parti'li vekil zannettin de serzenişte bulundun. AK Parti'li vekiller nasıl çıksın?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

