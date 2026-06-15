Umut Kadir İçin Sanat Sergisi - Son Dakika
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Umut Kadir İçin Sanat Sergisi

Umut Kadir İçin Sanat Sergisi
15.06.2026 16:42
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Sakarya'da DMD hastası Umut Kadir'in tedavisi için sergi açıldı, eserlerin geliri bağışlanacak.

Sakarya'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 4 yaşındaki Umut Kadir Aktaş'ın tedavisine destek amacıyla "Vefa Hüsn-i Hat" adlı sergi açıldı.

Serdivan ilçesindeki bir otelde açılışı yapılan sergide, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Altuğ ile öğrencisi Vasfiye Dinç'in kufi, makıli, sülüs, celi sülüs ve celi divani yazı türleriyle yazdıkları ayet ve hadislerden oluşan 35 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serdivan Belediyesi ve Türk Kızılay Sakarya Şubesi katkılarıyla hazırlanan sergide, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç'un kitap imza etkinliği de düzenlendi.

Altuğ, AA muhabirine, kas hastası 4 yaşındaki Umut için bir araya geldiklerini belirterek, "Sağ olsun Kızılay bu konuda bize destek oldu. Kızılay üzerinden bağışları kabul ediyoruz. Eserleri satın alan değerli müşterilerimiz, eserleri buradan alıp bağışlarını Kızılaya yapabiliyorlar. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

İki etkinliği bir araya getirerek daha çok katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini dile getiren Sarıtunç, "Umut Kadir için bir arada geldik. Bize ulaştılar, biz de elimizden nasıl bir destek gelebilir diye düşündük. Bildiğiniz gibi üniversitedeki hocaların yapabileceği en güzel katkı kitapları ve bilgisi. Dolayısıyla sanatı bilimle ve iyilikle buluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Kentte 3 gün devam edecek sergide, kitap ve eserlerin satışından elde edilen gelirlerin yarısı Umut Kadir Aktaş'ın tedavisinde kullanılması için bağışlanacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kadir Aktaş, Sakarya, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umut Kadir İçin Sanat Sergisi - Son Dakika

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