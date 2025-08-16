Umut Yılmaz AK Parti'ye Katıldı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları, Şehitkamil flamaları ve çiçeklerle bekleyen partililer, sevgi gösterisinde bulundukları Yılmaz'ın fotoğraflarını çekti.

Umut Yılmaz, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni bir dönem. Şehitkamil ilçesi için gece gündüz çalışacağız. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğumuz sözle gece gündüz çalışacağız. Amacımız, ilk seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanımızı bir kez daha devletimizin başına geçirmek."

Açıklamanın ardından Yılmaz, beraberindekilerle AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na geçti.

Burada Yılmaz'ı, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer karşıladı.

Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Fedaioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından partililere seslenen Yılmaz, mücadelenin AK Parti Gaziantep ekibiyle kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, bir ve beraber olunması gerektiğini söyledi.