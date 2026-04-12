Ünal Üstel'den Bayrak Yakma Kınaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY'deki bayrak yakma eylemlerini kınadı ve nefret söylemlerine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Paskalya Bayramı nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) kutlamalarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir zihniyetin, yeniden canlandırılma isteğini açıkça gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu anlayışın Rum yönetimi ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel açıklamasında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, bazı Rum siyasiler ve bazı uluslararası yetkililerin, zehirli düşünceleri ve kullandıkları dilin Ada'da barışa değil çatışmaya hizmet ettiğine dikkati çekerek, "Bu nefret söylemleri, genç nesilleri kinle beslemekte, adamızın barış ve huzur dolu olması gereken geleceğini de riske atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına da değinen Üstel şunları kaydetti:

"Yine son olarak, Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz."

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, Ada'da onurlu bir şekilde kendi devletinin çatısı altında ve Türkiye'nin garantörlüğünde, güven ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu artık nettir. Bu bitmek bilmeyen kin, nefret ve saldırganlıkların sonu gelmeyecektir. Zihniyet aynıdır ve değişmemiştir. Dolayısı ile Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür."

Paskalya kutlamaları sırasında GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bazı Rum gruplar, gece Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın posterlerini yakarak terör örgütü EOKA lehine sloganlar atmıştı.

Rum gruplar, gelecek Paskalya Bayramı'nı KKTC topraklarında kutlayacaklarını iddia ederek, Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kıbrıs, Ünal Üstel, Paskalya, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: Ünal Üstel'den Bayrak Yakma Kınaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.