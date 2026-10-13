UNESCO kararları Kudüs, El Halil ve Beytüllahim'deki Filistin mirasını kapsıyor

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulunun Filistin ile ilgili iki kararı oy birliğiyle kabul etmesini memnuniyetle karşılayarak, bunun Filistin halkının haklarının ve tarihi mirasının bir teyidi olduğunu belirtti.

Futuh, Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan iki kararın "tarihi hakikatin ve Filistin anlatısının bir zaferi" olduğunu ifade etti.

İsrail hükümetinin "yasa dışı uygulama ve önlemler" yoluyla tarihi gerçekleri tahrif etmeye, Filistin mirasına el koyup sahtecilik yapmaya çalıştığını aktaran Futuh, İsrail'in Filistin ulusal kimliğini ve tarihi izlerini yok etmeyi amaçlayan bir söylemi dayatmaya çabaladığını kaydetti.

Futuh, Filistin'deki tarihi alanlar ile eğitim ve kültür kurumlarının korunmasının uluslararası hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, UNESCO kararlarının Filistin mirasını koruyan, İsrail'i ihlallerinden sorumlu tutan ve tarihi tahrif etme ile Filistin ulusal hafızasını gasbetme girişimlerine son veren pratik ve bağlayıcı adımlara dönüştürülmesini talep etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, UNESCO Yürütme Kurulu dün, Filistin ile ilgili iki kararı oy birliğiyle kabul etti.

İlk karar işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma, ikincisi ise işgal altındaki Arap topraklarındaki eğitim ve kültür kurumlarına ilişkin UNESCO kararlarının uygulanmasına odaklanıyor.

Kararlar, Kudüs, El Halil ve Beytüllahim'deki tarihi alanlar dahil olmak üzere Filistin kültür mirasının ve yıkım ile ihlallere maruz kalan eğitim ve kültür kurumlarının korunmasını, ayrıca ilgili UNESCO kararlarının uygulanmasının takip edilmesini içeriyor.

"Saldırılar UNESCO'nun varlık nedenine ve değerlerine doğrudan bir tehdittir"

Filistin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Adil Atiyye de kararların oy birliğiyle kabul edilmesini takdirle karşılayarak, üye ülkelerin ve örgüt sekreteryasının çabalarına teşekkür etti.

Okulların, üniversitelerin, miras alanlarının ve gazetecilerin hedef alınmasının yalnızca Filistin halkını etkilemediğini vurgulayan Atiyye, bu durumun UNESCO'nun varlık nedenine ve savunmak için kurulduğu değerlere doğrudan bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Filistin kültür mirasına yönelik tırmanan saldırılara, eğitim kurumlarının hedef alınmasına, öğrencilerin, gazetecilerin ve çiftçilerin maruz kaldığı ihlallere dikkati çeken Atiyye, UNESCO'nun kendi yetki alanını savunmasına imkan tanınması ve kararların sahada somut sonuçlara dönüştürülmesinin güvence altına alınması gerektiğine işaret etti.

UNESCO Dünya Miras Komitesi, 22 Temmuz'da Filistin ile ilgili Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanların korunma durumuna ilişkin dört özel kararı kabul etmişti.

Bu kararlar, Eski Kudüs Şehri ve Surları, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Eski Şehri, Gazze Şeridi'ndeki Aziz Hilarion Manastırı/ Tell Umm el-Amr ve Kudüs'ün güneyindeki Battir kültür peyzajını kapsıyordu.