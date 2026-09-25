UNESCO'ya 1980'den beri ilk giden Papa, yapay zekanın insana hizmet etmesini istedi - Son Dakika
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UNESCO'ya 1980'den beri ilk giden Papa, yapay zekanın insana hizmet etmesini istedi

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Papa 14. Leo, Fransa ziyareti kapsamında Paris'teki UNESCO merkezini ziyaret ederek yapay zekanın insana hizmet etmesi çağrısı yaptı. UNESCO Genel Direktörü el-Anani, 1980'den bu yana ilk Papa ziyaretinin yaşandığını belirtti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeni teknolojilerin insana hizmet etmesinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Fransa ziyareti kapsamında Papa, başkent Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezini ziyaret etti.

Papa, ziyaretinde UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani ile birlikte örgütün bahçesinde barışı temsil eden bir zeytin ağacını suladı.

Burada yaptığı konuşmada, UNESCO'nun adil bir dünya kurmayı sürdürmek için bir araç olduğunu vurgulayan Papa, "Her insan ilk eğitimini aile içinde alır. İnsanoğlu, büyüyen, öğrenen ve hem elleriyle hem zihniyle çalışandır." dedi.

Savaşın insanoğlunun en kötü eseri olduğunu kaydeden Papa, savaşlarda bilimin insanlık dışı olan "yıkma ve öldürme arzusuna" hizmet ettiğini vurguladı.

Papa, yeni teknolojilerin ek bir tahakküm ve adaletsizlik aracına dönüşmemesi çağrısında bulunarak, bu alandaki çalışmaların teknolojilerin insanın hizmetinde olmayı sürdürmesini güvence altına alması gerektiğini dile getirdi.

Asırlardır insanların yaptığı birçok işin makinelere devredildiğine dikkati çeken Papa, "Yapay zeka bu sorunu artırıyor. Bu sistemler, veriler arasında bağ kurabilse de, insan hayatının anlamına dair soruları yanıtlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Papa, uluslararası toplumdan çocukları ve gençleri korumasını isteyerek, "Dijital çağda, (çocukların ve gençlerin) savunmasızlıkları asla bir istismar fırsatına dönüşmemeli." dedi.

"Bu tarihi bir an"

El-Anani de 1980'den bu yana ilk kez bir Papa'nın UNESCO'yu ziyaret ettiğini bildirerek, "Bu tarihi bir an." dedi.

Vatikan'ın 1952'den bu yana UNESCO'da gözlemci üye statüsüne sahip olduğunu hatırlatan El-Anani, "Tüm UNESCO ailesi, dünya genelinde her zaman halkların hizmetinde." diye konuştu.

El-Anani, halklara hizmet eden bir yapay zeka geliştirilmesi ve bu teknolojinin ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlaması beklentisini dile getirdi.

UNESCO Genel Müdürü El-Anani ayrıca, insan zekasının üstünlüğüne inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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