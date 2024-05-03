UNICEF, Sudan\'daki askeri saldırıya karşı uyarıda bulundu

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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, yaklaşık 500 bin yerinden edilmiş kişi ve 750 bin çocuğun bulunduğu Sudan'ın El-Faşer bölgesine yönelik askeri saldırıya karşı uyarıda bulundu.

Russell, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. El-Faşer'de artan çatışmanın çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret eden Russell, son 2 haftada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 43 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Russell, El-Faşer'de yaklaşık 500 bin yerinden edilmiş kişi ve 750 binden fazla çocuk bulunduğuna dikkati çekerek, buraya yönelik saldırının milyonlarca kişiyi etkileyeceğini ifade etti.

Sudan'da çocukların çok büyük acı çektiğini belirten Russell, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi. Ülkede 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.