Unilever, Çin\'de Yeni Gıda Tesisini Açtı

GUANGZHOU, 17 Ağustos (Xinhua) -- Londra merkezli tüketim malları devi Unilever, Çin'deki tüm ürün çeşitlerini kapsayan gıda üretim tesisini cuma günü faaliyete geçirdi. Bu, şirketin ülkede akıllı üretim ve tedarik zinciri entegrasyonunu ilerletme çabalarında dönüm noktasına işaret ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan tesis, Unilever'in ülkenin güneyindeki operasyonel kapasitesini artırmak ve Çin pazarındaki tedarik zinciri ağını güçlendirmek için tasarlandı.

Yeni tesisin yanında, Unilever'in ürünlerinin bölgeler arası dağıtımında önemli bir merkez görevi görecek lojistik park açıldı. Standart depolara göre yaklaşık yüzde 70 daha yüksek depolama kapasitesine sahip olan park, alım ve sevkiyat kapasitesini yüzde 60 artırdı.

Unilever Foods North Asia Genel Müdürü Joyce Zhou, "Yeni tesisin açılması, gelecekteki büyümemiz konusunda bize güven veriyor" derken, şirketin hem kapasiteyi hem de değeri artırmak için yeşil üretimi sürdüreceğini söyledi.

Dünyanın en büyük tüketim malları şirketlerinden biri olan Unilever, Shanghai'daki bölge genel merkezi ve küresel Ar-Ge merkezinin yanı sıra ülke genelinde sekiz büyük üretim tesisi ve lojistik merkezine sahip.