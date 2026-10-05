ÜNİPERSEN, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirip memur ve emekliye ilave zam istedi - Son Dakika
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ÜNİPERSEN, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirip memur ve emekliye ilave zam istedi

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ÜNİPERSEN, TÜİK\'in enflasyon verilerini eleştirip memur ve emekliye ilave zam istedi
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ÜNİPERSEN, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının piyasa beklentilerinin altında kalmasını eleştirdi. Sendika, düşük oranların memur ve emekli maaş artışlarını da düşük tuttuğunu savunarak ilave zam ve kalıcı refah payı istedi.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN), enflasyon verilerine ilişkin, "TÜİK rakamları düşük açıklayabilir ancak mutfaktaki yangın, pazardaki fiyatlar, benzin istasyonlarındaki zamlar ve memurun cebindeki kayıp gizlenemez" değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİPERSEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı oranların bir kez daha piyasa beklentilerinin altında kalması, kamu çalışanlarının yaşadığı gerçek hayat pahalılığı ile resmi veriler arasındaki farkı yeniden kamuoyuna "sunulduğu" ifade edildi.

Açıklanan rakamların günlük hayatta karşılaşılan tabloyu yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Markette temel gıda ürünlerine, pazarda sebze ve meyveye, konut kiralarına, ulaşım giderlerine ve benzin istasyonlarında akaryakıta yapılan zamlar, kamu çalışanlarının gelirlerini her geçen gün daha fazla eritmektedir. Enflasyon verileri yalnızca istatistiksel rakamlardan ibaret değildir. Açıklanan her oran memurun maaşını, emeklinin aylığını, ailesinin sofrasını, çocuğunun eğitim giderini ve geleceğe ilişkin planlarını doğrudan etkilemektedir. Gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan her düşük oran, kamu çalışanlarının maaş artışlarının da düşük kalmasına neden olmaktadır.

Enflasyon farkı bir zam ya da kamu çalışanlarına sağlanan ilave bir kazanım değildir. Aksine, memur ve emeklilerin yükselen fiyatlar karşısında aylar boyunca kaybettiği satın alma gücünün, maaşlara gecikmeli ve eksik biçimde yansıtılmasından ibarettir. Kamu çalışanları enflasyon farkı aldığında gelirleri artmış olmamakta, yalnızca geçmiş aylarda ceplerinden çıkan paranın bir kısmını geri alabilmektedir. Bu nedenle gerçek bir maaş artışından söz edilebilmesi için enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmeli ve çalışanların alım gücünü yükseltecek kalıcı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Kamu çalışanlarının maaşları yalnızca TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına mahküm edilmemelidir. Memur ve emeklilere ilave zam yapılmalı, maaşlara kalıcı refah payı eklenmeli ve ücretler gerçek hayat koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Kamu çalışanlarından sürekli fedakarlık bekleyen ancak artan yaşam maliyetleri karşısında gelirlerini korumayan ücret politikası sürdürülemez. TÜİK rakamları düşük açıklayabilir ancak mutfaktaki yangın, pazardaki fiyatlar, benzin istasyonlarındaki zamlar ve memurun cebindeki kayıp gizlenemez."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: ÜNİPERSEN, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirip memur ve emekliye ilave zam istedi - Son Dakika
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