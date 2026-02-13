Üniversite Eğitimini Donduran Öğrenci Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üniversite Eğitimini Donduran Öğrenci Sayısı Artıyor

13.02.2026 11:10
2025'te 57 bin 437 öğrenci öğrenimini dondurdu, son 5 yılda sayı 453 bin 852'ye yükseldi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, öğrenimini donduran üniversite öğrencilerine ilişkin verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtı, yükseköğretimdeki tabloyu ortaya koydu. Bakanlığın verilerine göre yalnızca 2025 yılında 57 bin 437 öğrenci üniversite eğitimini dondurdu. Son 5 yılda öğrenimini donduran öğrenci sayısının ise 453 bin 852 olduğu bildirildi.

CHP'li Bekir Başevirgen'in önergesine verilen yanıtta, 2025 yılında üniversiteye yerleşen öğrenci sayısının 848 bin 741 olduğu belirtildi. Bu öğrencilerin 310 bin 724'ünün ikamet ettiği ilde bulunan üniversitelere yerleştiği, 538 bin 27 öğrencinin ise ikamet ettiği ilden farklı bir ilde üniversite okumaya hak kazandığı kaydedildi.

Yanıtta, 2025 yılında açıköğretim fakültelerinde okuyanlar ve yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte toplam 57 bin 437 öğrencinin öğrenimini dondurduğu aktarıldı.

Başevirgen, özellikle son 5 yıldaki verilere dikkati çekerek, "Özellikle son 5 yılda iktidarın yanlış ekonomi politikalarıyla hayat pahalılığı kontrolden çıktı. Kira, ulaşım ve temel yaşam giderleri öğrenciler ve aileleri için karşılanamaz hale geldi. Son 5 yılda öğrenimini donduran üniversite öğrencisi sayısı yarım milyona dayandı ve 453 bin 852 oldu. Bu veriler bize gösteriyor ki her geçen gün daha fazla gencimiz üniversitelerden, eğitimden kopuyor. Üniversite kazanmak yetmiyor, üniversitede kalabilmek artık lüks haline geldi. Bu kara tablo iktidarın eseridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

