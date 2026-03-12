Üniversite Öğrencisi Cinayetinde Yargılama Başladı - Son Dakika
Üniversite Öğrencisi Cinayetinde Yargılama Başladı

12.03.2026 18:35
Aydın'da, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cinayetinde sanık E.F. yargılanıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.F. (20), taraf avukatları ve maktul Teslime Hanedan'ın yakınları katıldı.

Mahkeme dosyasına E.F.'nin olaydan önce kuzeniyle konuşmasına ilişkin telefon kayıtları eklendi.

Mahkeme başkanın söz verdiği sanık E.F, olay günü birlikte intihar etmek istediklerini belirterek, "Oturduk. Teslime benden silahı istedi. O sırada ağlıyordu. 'Teslime silahı çantaya koyalım, yapmayalım' dedim. Beni ikna ederek silahı elimden aldı ve çantasına koydu. Benim kafam yere eğikti. Teslime 'Seni seviyorum' dedi. Ben kafamı kaldırmadım. Silah sesi geldi. Kafamı kaldırdığımda Teslime yere düşmüştü." ifadelerini kullandı.

Sanık E.F, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı E.F'nin, "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca savcılık tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, Hanedan'ın intihar etmediği, olay sırasında yanında bulunan sanık tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Savcılık mütalaasında sanığın olaya intihar süsü vermeye çalıştığı, olay yerinde boş kovan bulunması, tanık beyanları ve sanığın olaydan önce havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların, birlikte intihar iddiasını desteklemek için oluşturulmuş bir kurgu olabileceği belirtildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kalfaköy Mahallesi'nde geçen yıl 6 Ağustos gecesinde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu belirlemişti.

Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. E.F tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, genç kadının erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
