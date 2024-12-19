Üniversite Personeli Tayin Sorunu İçin Mücadele Ediyor

Güncel

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Üniversite İdari Personelleri Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek, üniversitelerde çalışan idari personellerin tayin sorununun çözüm bulmasını talep etti.

Üniversite İdari Personelleri Sendikası, üniversite idari personellerine tayin hakkı verilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattıkları oturma eylemine 4'üncü gününde devam ediyor. Üniversite İdari Personelleri Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel yaşadıkları soruna ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim talebimiz üniversite idari personelinin görünmez durumunu görünür hale getirip sorunlarına çözüm üretmek. Burada üniversite idari personelinin tayin sorunu ile ilgili 7. Dönem Toplu Sözleşmede karar alındı 2023 ağustos ayında. Ancak aradan 15 ay geçmesine rağmen maalesef hiçbir işlem tesis edilmedi. Bu durum yani toplu sözleşme hükümleri kanunun bile üstünde hükümler olmasına rağmen maalesef bakanlık bu konuda sessiz. Bu nedenle pazartesi gününden beri buradayız. Oturma eylemi başlattık. ve sorun çözüm bulana kadar mücadelemiz devam edecek.

"Devlet artık engel olmasın"

Üniversite idari personelinin sadece tayin sorunu yok. Yükseköğretim tazminat sorunu var, 2014 yılından beri mağduriyeti var. 2023 seçimleri öncesinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı tarafından mülakatların kaldırılması sözü verildi. Bizden mülakat bile olmadan rektör doğrudan yönetici atayabiliyor. Hiç kimseye sormadan kendi istediği kişiyi yönetici atayabiliyor. Bunların sınav kadrosuna alınması talebimiz var. 6-7 ay sonra 8. dönem toplu sözleşme görüşmesi başlayacak. Yani bir önceki toplu sözleşmede aldığın kararı uygulamıyorsan, sekizinci dönem toplu sözleşmeye gerek var mı? Buradan Sayın Vedat Işıkhan'a tekrar çağrı yapalım. Üniversite idari personelinin tayin sorunu çözüm bulsun. Aileler birleşsin. Anne, babası engelli olan var, kronik hastalığı olan anne babası olan var. Bu arkadaşların anne babasına evlatlık görevini yerine getirme noktasında devlet artık engel olmasın. Biz bunu istiyoruz. Bunun için buradayız, mücadeleye devam edeceğiz."