Üniversiteli gençler, geri dönüşümle bin eser üretti - Son Dakika
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Üniversiteli gençler, geri dönüşümle bin eser üretti

Mersin Erdemli'de yurtta açılan 26 kursa katılan 480 öğrenci, geri dönüşüm ve deniz kenarından topladıkları malzemelerle bin adet ürün üretti. Sergilenen ürünler arasında taş magnetler, ahşap boyama eserleri, yağlı boya tabloları ve kaligrafi eserleri bulunuyor. Yapılan çalışmalar, Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin tarafından desteklendi ve sergi büyük ilgi gördü.

19.05.2024 23:01
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Üniversiteli gençler, geri dönüşümle bin eser üretti

Mersin Erdemli'de yurtta açılan 26 kursa katılan 480 öğrencini geri dönüşüm deniz kanerarından topladıkları taştan oduna kadar bir çok eşya ile ürettikleri ürünleri sergiledi

MERSİN - Mersin Erdemli'de yurtta açılan 26 kursa katılan 480 öğrencini geri dönüşüm deniz kenarından topladıkları taştan oduna kadar bir çok eşya ile ürettikleri ürünleri sergiledi.

Erdemli Öğrenci Yurdu'nda yıl boyunca 480 öğrencinin katıldığı 26 farklı kurs açıldı. Kurslara katılan öğrenciler, özellikle atık malzeme ve deniz kenarından topladıkları taşlarla bir çok ürün ortaya çıkardı. Öğrencilerin çalışmasında taş magnet, süs eşyası, ahşap boyama, yağlı boya tablolar ve kaligrafi eserlerinden oluşan küçüklü büyüklü yaklaşık bin adet ürün sergilendi. Yurdun sergi salonunda sanatseverlerle buluşan sergiye ilgi yoğun oldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Erdemli Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Keskin, "Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Erdemli Öğrenci Yurdu'muzda 600 öğrencimiz barınmaktadır. Bu 600 öğrencimize eğitim öğretim yılı süresince toplamda 6 eğitmenimizle 26 kurs çalışmamız yer aldı. Bu kurslarımızda 480 öğrencimize çeşitli alanlarda eğitimler verdik. Yıl sonu itibariyle 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı kapsayan hafta içerisinde de yaptığımız etkinliklerin sergisini açtık" dedi.

"Taş üstüne taş koyan gençlerimizi meydanda görmek istiyoruz"

Ahşap boyama ve geri dönüşüm öğretmeni Meliha Karaoğlan ise, "Öğrencilerimizle birlikte hem sahilden topladığımız hem edindiğimiz kütükleri boyayarak binden fazla ürünü ortaya koyduk. Bir taraftan ahşap boyama yaptık, bir taraftan da kaligrafi yazılarını yazdık. Gelişen ve değişen dünyada yenilenen, değişen, umutlu ve mutlu, taş üstüne taş koyan gençlerimizi meydanda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Bilişim sistemleri son sınıf öğrencisi Hanife Biber de "Yurdumuzdaki ahşap boyama ve geri dönüşüm kursuna katıldım. Sahilden topladığımız taşları boyayarak magnetler ürettik, plastik ürünleri, cam malzemeleri geri dönüştürerek hediyelik eşyalar yaptık. Kozalakları topladık, onları boyayarak süs eşyaları yaptık"ifadelerini kullandı.

Kaligrafi Kursuna katılan öğrencilerden Onur Ergençiçeği de kurslar sayesinde derslere daha iyi odaklandığını dile getirerek, "Kaligrafi derslerimize odaklanmamız konusunda bize çok yardımcı oluyor.Sonuçta bir şeye odaklanarak belirli bir süre sarf ediyorsunuz ve bu alışkanlığınızı geliştiriyorsunuz" diyerek düşüncelerini aktardı.

Kaynak: İHA

Gençlik, Mersin, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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