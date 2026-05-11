Üniversiteli Öğrencilere Doğa Eğitimi

11.05.2026 09:42
Kırklareli'nde 'Sor-Keşfet-Üret' etkinliği ile üniversite öğrencilerine doğa ve yaratıcı üretim eğitimi verildi.

Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine yönelik İğneada Longoz Ormanları'nda "Sor-Keşfet-Üret" etkinliği gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Hayal Gücü Kulübü üyelerinin katıldığı etkinlikte, yaratıcı üretim süreçleri ile rekreasyon planlama uygulamaları sahada deneyimlendi.

Doğa farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmada katılımcılar, sosyal medya içerik üretimi ve doğada sanat üzerine uygulamalı eğitimler aldı.

Proje ile gençlerin doğayla bütünleşen yaratıcı pratikler geliştirmesi ve çevresel bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.

Programın diğer ayağında ise Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, "Rekreasyon Planlama Atölyesi" kapsamında saha uygulamaları yürüttü.

Ağaçkakan Vadisi'nde yapılan çalışmada, ekolojik temelli yürüyüş parkuru planlaması, parkur işaretleme ve yön tabelalandırma uygulamaları yapıldı.

Kaynak: AA

