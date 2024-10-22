Ünlü Sanatçı Suphi Tekniker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü Sanatçı Suphi Tekniker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Sanatçı Suphi Tekniker Son Yolculuğuna Uğurlandı

84 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Suphi Tekniker, cemaatle cenaze namazının ardından defnedildi.

22.10.2024 15:17
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Tiyatro ve sinema sanatçı Suphi Tekniker'in (84) cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının oğlu Cem Tekniker ile kardeşi Orhan Tekniker'in taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçının dostları ve sevenleri katıldı.

Cenazeye katılan sanatçı Ulvi Alacakaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 seneden beri Şehir Tiyatrolarını takip ettiğini belirterek, bu sahnede iyi bir oyun izlendiğini kanıtlayacak oyunculardan birisinin Suphi Tekniker olduğunu söyledi.

Tekniker'in çok kıymetli bir sanatçı olduğunu ve bu isimlerin sayısının giderek azaldığını vurgulayan Alacakaptan, "Burada oyuna geldiğim her zaman, fuayedeki resimlere bakıyorum. Şu an duvar dolmuş durumda. Her gün bir yenisi geliyor. Geçmişi bilmeyen hiçbir sanat ileriye gidemez. Tabii ki geçmişe takılıp kalmayacaksınız ama geçmişini de unutmayacaksınız. Şimdi maalesef tiyatro, televizyonun gadrine uğramış durumda. Gittikçe seyirci kaybediyor. Burası bir kaleydi ve o kalenin muhafızlarından bir tanesi de Suphi Tekniker'di. Onun, hem sahnede hem sinemada, hep o muzip gülüşlerini hatırlıyorum. Sanki hep delikanlıydı, hep de öyle olacak sanıyorum." dedi.

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da ustalarından birinin Tekniker olduğunu söyleyerek, "O, birçok insana olduğu gibi bana da çok fazla yardımcı olmuş, emeği geçmiş birisiydi. Bana ilk el veren aktör Suphi ağabeydi. 1969-1970 tiyatro sezonunda, 'Ayrıklar' adlı bir oyundaki rolünü bana devretmişti. Kendisi bir sinema filmi için şehir dışına çıkacaktı fakat döndüğünde de rolü benden geri almadı. Çok üretkendi ve hep yeni işlerle bizim karşımıza çıkardı. Büyük bir değerimizdi, keşke yaşarken kıymetini bilebilseydik." ifadelerini kullandı.

Tekniker'in Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen müzisyen ve oyuncu Coşkun Demir ise şunları söyledi:

"Onun oyun gücünü özellikle tiyatroda çok methederlerdi. O bana, 'Coşkun, Muhsin Bey beni hep elmayla beslerdi.' derdi. Suphi Tekniker, tiyatroya aşıktı ve bir o kadar da mütevazıydı. Çok insana faydası olmuş, son derece örnek bir insandı. Mekanı cennet olsun."

Suphi Tekniker'in cenazesi törenin ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Suphi Tekniker hakkında

Mersin'de, 10 Ocak 1940'ta dünyaya gelen Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu.

Akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına giren sanatçı, senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı, Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in rol aldıkları "Cici Katibem" filmi ile 1960'ta oyunculuğa başladı.

"Şoför", "Talihsiz Yavrum", "Tatlı Dillim", "Tarkan Gümüş Eyer", "Vukuat Var" gibi filmlerde de rol alan başarılı oyuncu, 1975'ten itibaren birçok filmin senaryosunu kaleme aldı.

Tekniker'in rol aldığı tiyatro oyunlarından bazıları şunlar:

"Nuhun Gemisi", "Evvel Zaman İçinde", "Romeo ve Jüliet" ve "Kibarlık Budalası" eserleri de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünlü Sanatçı Suphi Tekniker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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