Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

21.05.2026 09:04
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlüler arasında Mabel Matiz'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında arasında sanatçı Mabel Matiz'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Toplamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni operasyonlar düzenledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alındı. 25 adreste yapıldığı ve aralarında sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca) ve oyuncu Feyza Civelek'in de bulunduğu 14 isim jandarma tarafından gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur."

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir"

Kaynak: ANKA

