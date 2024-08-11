UNSMIL, Trablus'taki çatışmayı kınadı

Güncel

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'un doğusunda milis gruplar arasındaki çatışmayı kınadı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde "sivillerin hayatını kaybettiği, yaralandığı ve birçok ailenin yerinden edildiğini gösteren raporlardan derin endişe duyulduğu" belirtildi.

Tacura bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmanın kınandığı kaydedilen açıklamada, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

UNSMIL'ın nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ağır silah kullanılmasını kınadığını ve tüm taraflara sivilleri koruma yükümlülüklerini hatırlattığı aktarıldı.

BM Misyonunun "gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar ve düşmanlıkları sona erdirme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve tüm tarafları bu anlaşmaya tam olarak uymaya" çağırdığı ifade edildi.

Libya Kızılayı Trablus'ta güvenlik durumunun istikrara kavuştuğunu duyurmuştu

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden 9 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde milis gruplar arasında çıkan çatışmada aralarında sivillerin de bulunduğu 9 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Libya Kızılayı Trablus Şubesinden dün yapılan açıklamada, başkent Trablus'taki olağandışı durumun son bulduğu ve güvenlik durumunun istikrara kavuştuğu belirtilmişti.

Libya medyasında yer alan haberlerde de Tacura bölgesinde çatışan milis gruplar arasında anlaşma sağlandığı, çatışmanın son bulduğu ve tarafların kışlalarına döndüğü kaydedilmişti.