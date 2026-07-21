Unutulmaz Zanaat: Kalaycı Mahmut Kaydı

Osmaniye'de babasından öğrendiği kalaycılığı 55 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Mahmut Kaydı, müşterilerine hizmet verdiği 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatıyor.

Babasının atölyesinde 12 yaşında çıraklığa başlayan Kaydı, inceliklerini öğrendiği kalaycılığı meslek edindi.

Kaydı, askerlik görevinin ardından 1996'da merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde 10 metrekarelik dükkan açtı.

İş yerinde yaktığı ateşin başında ömrünü geçiren Kaydı, müşterilerinin getirdiği bakır kap, tencere, demlik, tepsi ve cezve gibi eşyaları kalaylayıp parlatıyor.

Teknolojik gelişmelere rağmen unutulmaya yüz tutmuş mesleğinden kopmayan Kaydı, yıpranan bakır eşyaların onarımını gerçekleştiriyor.

Zanaatını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Kaydı, çırak bulamamaktan yakınıyor.

7 çocuğunu kalaycılıkla büyüttü

Mahmut Kaydı, AA muhabirine, 7 çocuğunu kalaycılık yaparak büyüttüğünü söyledi.

Kalaycılığın kentteki son temsilcilerinden olduğunu dile getiren Kaydı, "Bu benim baba mesleğim, 55 yıldır yapıyorum. Benden başka yapan yok." dedi.

Kaydı, ateş başında mesai harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kalaycılık zor meslek, yapması biraz karışık. Vatandaş sadece kalaylanmış, temizlenmiş halini görüyor ama bunun temizlemesi, tuzlanması, kalaylanması gibi aşamaları var. Önce kalaylanacak kap tuz ruhuyla temizlenir, bu sayede kapların oksitleri alınır. Yamuk kısımları düzeltilip kalaylama işine geçilir. En son da su ya da pamukla silinip soğutulur."

Mesleğinin yaşamasını istediğini vurgulayan Kaydı, işini öğreteceği çırak aradığını sözlerine ekledi.