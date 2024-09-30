Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burak Yılmaz'ın kullandığı 28 ACR 908 plakalı motosiklet, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki tabelaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan motosikletteki Muhammet Kenet ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kenet'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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