Ünye'de Müzikhol Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünye'de Müzikhol Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı

Ünye\'de Müzikhol Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir müzikholün kundaklanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin olay yerine benzin getirip yangın çıkardığı anlar yer alıyor.

27.05.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholü kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren müzikholün 23 Mayıs'ta kapalıyken benzin dökülerek bir bölümünün yakılması olayına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında H.Y. (30) ve ona yardım ettiği belirlenen E.Y. (38), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın tüm aşamaları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, E.Y'nin kullandığı taksi ile geldiği istasyondan pet şişede aldığı benzini, H.Y. ile daha önce kararlaştırdıkları yere bıraktığı anlar yer alıyor.

Önce istasyondan çakmak, ardından da benzin şişesini bulunduğu yerden alan H.Y'nin, müzikholde yangın çıkartarak olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA

Ordu, Ünye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de Müzikhol Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ünye'de Müzikhol Kundaklayan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement