Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Yunus P. (32) yönetimindeki 34 EMA 100 plakalı otomobil ile Ayhan S. idaresindeki 55 AF 402 plakalı otomobil, Tabakhane Deresi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra otomobillerde bulunan Emine S, Zehra P, Asiye P, Ayşenur K. ve Defne B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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