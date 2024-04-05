Ünye\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü resim sergisi açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, müdürlük binasındaki serginin açılışında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Serginin kendisi ve mesai arkadaşları için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Sarısoy, sergiye çalışmalarıyla katılan öğrencileri kutladı.
Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise öğrencilere polis sevgisini aşılamak için programı düzenlediklerini kaydetti.
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Amasya Üniversitesi ile özel bir firma arasında endüstriyel kenevir yetiştiriciliği işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, firma tarafından Çorum'un Meçitözü ilçesinde bulunan üretim tesisinde kenevir ekimi gerçekleştirildi ve kenevirden üretilen ürünlerin sergisi açıldı. Amasya Üniversitesi Rektörü, sanayi işbirliğine örnek bir çalışma olduğunu belirterek projeye destek verdiklerini ifade etti.
Bartın Kırtepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangında bir kafe çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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