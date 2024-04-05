Ünye\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü resim sergisi açıldı

Amasya Üniversitesi ile Özel Firma Arasında Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği İşbirliği Protokolü İmzalandı

Amasya Üniversitesi ile özel bir firma arasında endüstriyel kenevir yetiştiriciliği işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, firma tarafından Çorum'un Meçitözü ilçesinde bulunan üretim tesisinde kenevir ekimi gerçekleştirildi ve kenevirden üretilen ürünlerin sergisi açıldı. Amasya Üniversitesi Rektörü, sanayi işbirliğine örnek bir çalışma olduğunu belirterek projeye destek verdiklerini ifade etti.