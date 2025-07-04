UNYT Mezuniyet Töreni Tiran'da Gerçekleşti - Son Dakika
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UNYT Mezuniyet Töreni Tiran'da Gerçekleşti

UNYT Mezuniyet Töreni Tiran\'da Gerçekleşti
04.07.2025 00:42
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Tiran New York Üniversitesi'nde 2024-2025 mezuniyet töreni, Türkiye ve Arnavutluk'tan uzmanların katılımıyla yapıldı.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Ulusoy, Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Ana Kapaj, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Blerta Rama, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, TMV'nin 55 ülkede varlığını sürdürdüğünü ve dünya çapında yaklaşık 70 bin öğrenciye eğitim ve öğretim imkanı sağladığını söyledi.

Dost ülkelerin eğitim çalışmalarına mümkün olduğunca katkı sağladıklarını ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bunların arasında, Arnavutluk'un çok ayrıcalıklı bir yerde olduğunu söylemekten büyük gurur duyuyorum. Bulunduğumuz ülkeler arasında okul sayısı bakımından Arnavutluk ilk 10 ülke arasında ve ayrıca Balkanlar ve Avrupa'da birinci ve lider olmaya devam ediyor. Bunun, iki ülke arasındaki işbirliği düzeyinin, kalitesinin ve samimiyetinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğimizin çok güzel bir göstergesi olduğunu düşünüyorum."

"Tiran'daki New York Üniversitesi, sürekli büyüyen bir kurum"

Eğitim ve Spor Bakan Yardımcısı Kapaj da UNYT'nin Arnavutluk'ta önemli bir akademik ortam sunduğunu belirterek, "Tiran'daki New York Üniversitesi, sürekli büyüyen bir kurum. 2023'te açılan yeni ve modern kampüs, öğrenci sayısındaki artış ve öğrencilerin uluslararası standartlarını karşılayan akademi ve araştırma alanındaki ilerleme, bu üniversitenin bugün temsil ettiği vizyonun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Rama da mezun olan öğrencilerle gurur duyduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz yurt dışında okuduk ancak mevcut hükümet dünyayı ve Avrupa'yı Arnavutluk'a getirmek için çok çalışıyor. Bu yüzden, yüksek lisansınızı yurt dışında yapmaya karar verseniz bile, ülkenizi asla unutmamanızı umuyorum çünkü Arnavutluk'a katkınız çok önemli."

UNYT Rektörü Ali Güneş ise üniversite olarak öğrencilere olağanüstü bir eğitim, canlı bir topluluk ve hayalleri için bir sıçrama tahtası sunduklarını vurgulayarak, öğrencilere, "İnanç, cesaret ve özveriyle olumlu bir etki yaratmak için ilerlemeye devam edin. Her birinizle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz." mesajını verdi.

Mezuniyet törenine TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil de bir video mesaj gönderdi.

Arnavutluk'ta 2002'de kurulan ilk özel üniversite olan UNYT, 2018 yılından bu yana TMV bünyesinde eğitim veriyor.

Öte yandan, geçen günlerde TMV'nin Tiran ve Elbasan okullarında da mezuniyet törenleri düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye, ulusoy, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNYT Mezuniyet Töreni Tiran'da Gerçekleşti - Son Dakika

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