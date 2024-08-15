Ürdün, AB'yi İsrail'e karşı caydırıcı adımlar atmaya çağırdı

Güncel

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları, Filistin halkının haklarını ihlal etmesi ve uluslararası ve insani yasaları ihlal etmesi dolayısıyla Avrupa Birliğini (AB) İsrail'e karşı "pratik caydırıcı adımlar" atmaya çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Safadi, telefon görüşmesi sırasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkının haklarının ihlaline karşı AB'nin pratik caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Ürdünlü bakan, "Hiçbir şey uluslararası toplumun ve kurumlarının, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarına, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesine ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmasına son vermek için katı adımlar atma konusundaki yetersizliğini haklı gösteremez." ifadesini kullandı.

Safedi, Avrupa Birliğine nefret söylemi ve ırkçılığı teşvik eden, yerleşimci terörünü destekleyen, işgal altındaki Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların kutsallığını ve tarihi ve hukuki statükoyu ihlal eden fanatik ırkçı İsrailli yetkililere yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayan Safedi, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını "mevcut tarihi ve hukuki durumun apaçık ihlali ve ona karşı caydırıcı yaptırımların uygulanmasını gerektiren tehlikeli bir gerilim" olarak değerlendirdi.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarında yerleşim yerlerini inşa etmeyi ve genişletmeyi sürdürmesine AB tarafından karşı konulması gerektiğine dikkati çeken Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Safedi ve Borrell, Mısır, Katar ve ABD'nin İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması yönündeki çabalarını desteklediklerini ifade ettiler.

İsrail'in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere sürecinin bugün Katar'ın başkenti Doha'da başladığı ancak Hamas'ın katılmadığı bildirilmişti.

Arabulucu ülkelerin çağrısı ve Hamas'ın yanıtı

ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucular, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması için İsrail ve Hamas'a çağrı yapmıştı.

Hamas, çağrıya verdiği cevapta şu ifadeyi kullanmıştı:

"Gerek biz gerekse Mısır ve Katarlı arabulucular, İsrail'in ve Binyamin Netanyahu hükümetinin niyetini ve tavrını biliyoruz. Buna rağmen son öneriye olumlu yaklaştık ancak İsrail, bu öneriyle ilgili müzakere süreci boyunca ortaya atılmayan yeni şartlar öne sürdü."

ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail'in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan, kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden imarını içeriyordu.

Ancak Netanyahu daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar, "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmasını" öngörüyordu.